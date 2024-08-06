Volkswagen пытается отрицать, что вернулся на российский рынок

Volkswagen Group China не поставляет на российский рынок свои автомобили и делает все возможное, чтобы предотвратить неавторизованную торговлю (так называемый параллельный импорт), передает РИА Новости со ссылкой на представителя группы.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что с июля 2024 года концерн Volkswagen снова начал продавать машины на российском рынке – через китайский суббренд Jetta, который вывели на китайский рынок в 2019 году. Ранее авто марки Jetta поставляли в РФ через параллельный импорт. Сейчас у бренда Jetta в России есть официальный сайт.

Zeit отмечает, что Jetta VS5 трудно отличить от Volkswagen Tiguan, внедорожника из Вольфсбурга. А VA3, также модель Jetta, во всех деталях напоминает VW Polo, который также производился на российском заводе Volkswagen в Калуге для местного рынка до февраля 2022 года.