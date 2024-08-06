06 Августа 2024
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Фото: Официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы / t.me/moscowcourts

Блогеру Билу грозит год постельного режима

Блогер Эдвард Бил может больше года провести лежа из-за остеомиелита. Основной причиной появления болезни у блогера стало нарушение режима. Недавно Бил получил перелом малой берцовой кости и большой берцовой кости. Возникли осложнения, появилось воспаление, которое перешло в остеомиелит.

"Это не просто остеомиелит, а его тяжелейшая форма, которая обычно наблюдается у бездомных или у людей, которые вообще не следят за своим здоровьем", - сообщил источник telegram-канала Baza.

Врачи считают, что пребывание в спецприемнике (20 июля Била задержали за ношение формы сотрудника полиции и арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство) не сыграло особой роли в появлении воспаления. Основная задача врачей сейчас – не допустить заражения крови. Само лечение же, по прогнозам медиков, продлится более года. Большую часть этого времени Билу будет прописан постельный режим и будет запрещено нагружать ногу. При этом, если что-то пойдет не по плану, реабилитация может затянуться на срок до пяти лет.

Теги: Остеомиелит, Эдвард Бил, блогер


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