Названы самые популярные в этом году имена для мальчиков и девочек

Названы самые популярные имена, которые с начала 2024 года москвичи давали своим детям.

Среди женских имен за год сменился лидер: Анна перешла на вторую позицию, уступив место Софии, которая год назад была только третьей по популярности. Также теряет позиции Мария, но все равно это имя занимает третью строку в рейтинге. Также в топе Ева, Василиса, Виктория и Варвара.

У мужских имен стабильность. Как и год назад, первое место занимает Михаил, на втором – Александр. Чуть популярнее за год стало имя Марк – это позволило ему закрепиться на третьей позиции. Также в топе Максим, Лев, Артем и Иван, отмечает агентство "Москва" со ссылкой на портал открытых данных правительства Москвы.