Камалу Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты от Демпартии

Действующего вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США, сообщает газета The New York Times.

По информации издания, Харрис поддержали большинство партийных делегатов на виртуальной "перекличке".

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца на роль своего напарника и кандидата в вице-президенты.

2 августа сообщалось, что Харрис набрала необходимое количество голосов делегатов Демократической партии, принимающих участие в онлайн-выборах, чтобы официально стать кандидатом на высший государственный пост страны.