Президент Грузии хочет помиловать Михаила Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет помиловать экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его мнению, Зурабишвили прониклась к Саакашвили, поскольку своим постом обязана партии "Единое национальное движение" бывшего президента.

Так, в октябре 2023 года, когда парламент пытался устроить импичмент Зурабишвили, от отставки ее спасло голосование оппозиционного "Единого национального движения".

Саакашвили сейчас находится в больнице и одновременно под следствием по ряду уголовных дел.