У ФАС кончились претензии к Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) больше не имеет претензий к маркетплейсу Wildberries – исполнено предупреждение, выданное 9 апреля.

"Компания отчиталась об изменениях, внесенных в оферту. Теперь в ней отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и для одностороннего расторжения договора. Детализирована процедура приемки товаров и введена система фиксации тарифов", - сообщает ФАС на своем сайте.

Wildberries отменил штраф за взлом личного кабинета и запрет на размещение продавцами своей контактной информации на маркетплейсе.

Напомним, весной ФАС изучила практики компании и пришла к выводу, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries продавцам навязывают невыгодные условия договора. Cлужба установила, что тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены практически ежедневному изменению. Это существенным образом может влиять на продавцов и условия ведения их деятельности на маркетплейсе. Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными.