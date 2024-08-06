Главой Сосьвы назначили руководство областного "Водоканала"

Депутаты Сосьвинского городского округа избрали нового главу муниципалитета. На сегодняшнем заседании градоначальником было решено назначить Марию Вихареву. К своим обязанностям она должна приступить с 15 августа.

Как сообщает "Областная газета", более 12 из 38 лет жизни Мария Вихарева посвятила работе в сфере ЖКХ. Сейчас она занимает пост руководителя департамента технического сопровождения АО "Водоканал Свердловской области". Помимо высшего технического образования, Мария Вихарева завершает магистратуру по специальности "Государственное и муниципальное управление".

"Мария Дмитриевна, по моему мнению, имеет хороший опыт как технический специалист в области инженерной инфраструктуры и имеет представление по коммунальной инфраструктуре Сосьвы, так как занималась этими вопросами в момент ЧС в 2023 году, когда был пожар и требовалось восстанавливать сети водоснабжения", - отметил управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн, включенный в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на место главы Сосьвы.

Он также сообщил, что кандидатура Марии Вихаревой была выбрана единогласно. Вместе с ней за кресло главы боролись и. о. главы Сосьвы Юрий Колесниченко, общественник из Серова Александр Столбов и вахтовик Александр Тюллин.