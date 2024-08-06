В Курской области из-за ВСУ пострадали 13 жителей

И.о. главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что различные населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.

"Два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, – в Судже. Позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджан, среди которых – один ребёнок. Два человека пострадали в Большесолдатском районе и один – в Рыльском. Одна жительница Суджи погибла", - написал Смирнов в своем telegram-канале.

Повреждены жилые дома и автомобили.

"Подомовой обход проведём, как только это будет безопасно. На оперштабе приняли решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. Максимально задействованы силы добровольных народных дружин", - написал Смирнов.