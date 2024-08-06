Госавтоинспекция проведет масштабный рейд по самокатчикам-нарушителям в Екатеринбурге

В эту среду, 7 августа, на всей территории Екатеринбурга пройдет масштабный рейд "Пешеход, СИМ". Об этом Накануне.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ходе мероприятия сотрудники ведомства будут отслеживать пешеходов, которые пересекают проезжую часть в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. Также инспекторы будут искать любителей не спешиваться на пешеходном переходе при управлении велосипедом или электросамокатом.

"Лица, пренебрегающие Правилами дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности", - предупредили в ведомстве.

На прошлой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что культура пользования электросамокатами в городе "находится на весьма низком уровне". А накануне стало известно, что свердловская Госавтоинспекция подготовила целый ряд предложений для предотвращения ДТП с участием электросамокатов.