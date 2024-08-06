Замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android, - депутат ГД

Замедление видеохостинга YouTube не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Также он подчеркнул, что сценарий принудительной блокировки YouTube не рассматривается.

"Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России", - написал Горелкин в Telegram-канале.

"Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие - ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам", - заявил депутат.

1 августа пользователи YouTube в России начали жаловаться на скорость загрузки видео, особенно часто проблемы с просмотром видео возникали у тех, кто пользуется десктопной версией сайта.

Ранее на возможные проблемы с оборудованием Google намекал "Ростелеком". В самой корпорации заявили о непричастности к неполадкам в работе YouTube в России.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что "деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, которая по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать законодательство РФ.