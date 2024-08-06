СМИ: На газоперерабатывающем заводе в Коми произошел пожар

Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Усинске в Республике Коми (Усинский ГПЗ). Об этом сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте ЧП дежурят медики.

Baza пишет, что на нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти произошли взрыв и пожар. По данным телеграмм-канала, всех сотрудников эвакуировали, на место следуют пожарные.

1 августа пожар произошел на территории Омского НПЗ. Как сообщили в прокуратуре Омской области, произошло возгорание во вспомогательном помещении насосной. Огонь распространился на площади в 300 кв. метров.