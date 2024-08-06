Кухарук поручил усилить в ХМАО борьбу с коррупцией

Департамент государственной службы и профилактики коррупции Югры разработает антикоррупционный стандарт для государственных учреждений и государственных унитарных предприятий автономного округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Такое поручение отдал глава региона Руслан Кухарук.

Департаменту поручено провести обучающее мероприятие для государственных и муниципальных служащих по актуальным проблемным вопросам по противодействию коррупции при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд с привлечением федеральных экспертов и разработать антикоррупционный стандарт, которым руководители и работники учреждений могли бы руководствоваться в работе и на основе него разрабатывать внутренние регламенты.

Также департаменту поручено заключить соглашения об обмене информацией, содержащей признаки коррупционных нарушений при осуществлении контрольно-надзорной деятельности с Управлением Федеральной антимонопольной службы по автономному округу и Службой контроля Югры.