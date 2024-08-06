Отчисленный из МФТИ за неуспеваемость сын участника СВО снова поступил в этот вуз

В сети обсуждают ситуацию с поступлением в один из самых престижных технических вузов России – МФТИ – сына участника СВО Дмитрия Жерлицина. Молодой человек закончил школу в прошлом году и сдал ЕГЭ на 127 баллов. При этом проходной в МФТИ – 290 баллов. Но благодаря квоте для детей военных и участников СВО Жерлицина зачислили.

Однако дальше начались проблемы, первокурсник не потянул учебу в вузе и был отчислен после первой сессии из-за неуспеваемости.

В этом году он снова подал документы в МФТИ – с прошлогодними результатами (они будут действительны четыре года с момента сдачи). И снова был зачислен в вуз, отмечает издание "Подъем". В МФТИ подтвердили, что Жерлицина зачислили, и что он может пользоваться льготой неограниченное количество раз.

В прошлом году баллы Жерлицина при поступлении были признаны самыми низкими в истории МФТИ.