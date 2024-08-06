06 Августа 2024
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Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Защита сенатора Савельева обжаловала его арест

Защита сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева обжаловала решение о его аресте по делу об организации убийства. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокаты обжаловали постановление Басманного суда Москвы, который 2 августа отправил сенатора в СИЗО.

Напомним, против Савельева возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству. По версии следствия, в августе 2023 года в Москве сенатор, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства.

"Исполнитель" сообщил обо всем силовикам, те организовали инсценировку убийства. После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение, сообщили ранее в СКР.

2 августа Савельева задержали во время выхода из зала заседаний Совета Федерации.

Теги: савельев, арест, организация убийства


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