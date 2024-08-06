"Яндекс" объявил о запуске лоукостер-такси

"Яндекс" объявил о запуске лоукостер-такси под брендом "Везет". В компании заявили, что в период повышенного спроса поездки на "Везет" обойдутся в среднем на 20% дешевле, чем в "экономе" "Яндекс Такси". Но при этом дольше будет ожидание, передает РБК со ссылкой на "Яндекс".

В компании объяснили более низкую стоимость поездок тем, что у "Везет" в часы пикового спроса цена будет расти не более чем на 50% от базового тарифа (в "Яндекс Такси" такого ограничения нет. Выполнять заказы "Везет" будут те же водители, что и в тарифе "Эконом".