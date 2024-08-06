ФСБ назвала попытку вторжения ВСУ в Курскую область "провокацией"

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) высказались о попытке вторжения ВСУ в Курскую область.

"Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области", - приводит "Интерфакс" сообщение спецслужбы, которая уточняет, что пограничные наряды и армия России отразили агрессию.

Ранее и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что сегодня в Суджанский и Кореневский районы региона попытались прорваться солдаты ВСУ. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы. Минимум 20 бойцов ВСУ уничтожены и еще около 50 ранены при попытке прорыва на российскую территорию в Суджанском районе Курской области.