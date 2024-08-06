СМИ: В Нижневартовске скандальная рекультивация свалки вылилась в уголовное дело

В Нижневартовске скандальная рекультивация свалки вылилась в уголовное дело. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают ПиГ.

"Следственный комитет подозревает чиновников местной администрации, которые в составе комиссии подписывали приемку полигона за полмиллиарда рублей, в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Telegram-канал "Зеленый змий" сообщал, что проведенные подрядчиком "ЭкоСтрой" работы по рекультивации полигона за 550 млн руб. якобы не снизили, а даже усилили экологическую опасность, исходящую от свалки. Будто бы для рекультивации использовались материалы сомнительного качества. Также были высказаны претензии к проведению самого конкурса.

В мэрии критику считают заказом со стороны компании "Коммунальщик", которая прежде эксплуатировала полигон и по решению суда должна понести солидарно расходы на его рекультивацию.

В официальном комментарии сообщается, что эксплуатация полигона была прекращена в 2020 году, поскольку полигон расположен рядом с аэропортом, привлекал птиц и создавал опасность для полетов. Рекультивация полигона проходила в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Поскольку проект федеральный, то соблюдалась масса условий: еженедельная отчетность, ежемесячные проверки надзорных органов, общественная приемка каждого этапа работ, строительный надзор, онлайн камеры на объекте, постоянная фото- и видеофиксация всех процессов. В течение двух лет рекультивации ход выполнения работ не вызывал критики со стороны надзорных органов и общественности.