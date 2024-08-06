Бывшего начальника Вещевого управления Минобороны подозревают в получении взятки

Военный суд арестовал бывшего начальника Вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете РФ.

Сейчас Демчик работает заместителем гендиректора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"). Эпизод, по которому он стал фигурантом, относится к 2017 году (Демчик служил в Минобороны до 2018 года).

По версии следствия, гендиректор одной из коммерческих фирм, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении его компании к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества передал последнему взятку в размере 4 млн руб.

"Изучив изъятые документы, следователи установили, что в 2017-2018 годах организация, которую представлял взяткодатель, была привлечена в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации. В указанный период с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн руб.", - говорится в сообщении СКР.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.