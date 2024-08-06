Сальдо: Пресечена попытка диверсантов ВСУ высадиться на Тендровской косе

Российские войска минувшей ночью пресекли попытку диверсантов ВСУ высадиться на Тендровской косе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

В провокации было задействовано 12 быстроходных катеров. Также противник использовал ударные и разведывательные БПЛА.

По словам Сальдо, российские военные отслеживали действия диверсантов с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки уничтожены вместе с экипажами, остальные понесли потери и отступили, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что сегодня в Суджанский и Кореневский районы региона попытались прорваться солдаты ВСУ. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.