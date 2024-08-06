Покинувший Россию уральский журналист Колезев* получил 7,5 лет колонии заочно

Басманный суд Москвы заочно вынес приговор покинувшему Россию уральскому журналисту Дмитрию Колезеву*. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии и отправили в колонию.

Как сообщил сам журналист в своем Telegram-канале, суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы. Также Дмитрию на три года запрещено заниматься журналистикой. Колезев* выразил удивление, что приговор ему огласили на первом же заседании по делу.

Будет ли Дмитрий Колезев* обжаловать вердикт суда, он не уточнил.

В начале июня Басманный суд столицы по ходатайству следствия заочно заключил Колезева* под стражу по делу о распространении фейков о российской армии. Позже на арест журналиста была подана апелляция, но Мосгорсуд оставил решение без изменений.

Также арест был наложен на российский счет Дмитрия Колезева*. Журналист, когда-то работавший в Екатеринбурге, уже давно покинул Россию.

*включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов