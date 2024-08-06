Суд оставил под стражей экс-главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского

Экс-руководитель департамента культуры московской мэрии Александр Кибовский останется под стражей – Мосгорсуд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

17 июля суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу Кибовского. Он арестован до 16 сентября. Как считает следствие, Кибовский в составе организованной группы помогал коммерческим организациям заключать госконтракты, получая за это взятки, сумма которых превысила 100 млн руб.

Ему вменяется восемь эпизодов получения взятки и одного эпизода покушения на мошенничество.

В ходе предыдущего заседания суда по мере пресечения Кибовский заявил, что попросится в зону СВО.