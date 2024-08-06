Развязку "Бухара Урал" в Екатеринбурге открыли на месяц раньше

В Екатеринбурге официально открыли развязку "Бухара Урал" над дублером Сибирского тракта. Напомним, что ремонт путепровода на участке стартовал 1 июня и должен был продлиться до 31 августа, однако работы были завершены на месяц раньше.

На церемонии открытия присутствовал глава города Алексей Орлов. Он поблагодарил специалистов за профессионализм и проделанную работу, отметив, что километровый участок имеет огромное значение для жителей Истока и Компрессорного, а также предприятий, перевозящих там грузы.

"Важной частью проекта стало обновление путепровода над Тюменским трактом площадью 700 "квадратов". За годы использования он износился и требовал срочного ремонта. Рабочие заменили два деформационных шва длиной по 13 метров каждый, защитный и гидроизоляционный слои сооружения. Теперь мост прослужит горожанам и гостям региона долгие годы", - сказал градоначальник.

Ремонтом участка занималась компания "Трест Уралтрансспецстрой".