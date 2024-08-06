СМИ: Судебные приставы арестовали дом и автопарк Хабиба Нурмагомедова

Судебные приставы арестовали имущество экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на 79 млн руб., причиной стал долг в 302 млн руб. перед Федеральной налоговой службой, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что арест наложен на семейный дом Нурмагомедова в Дагестане и автопарк из дорогих машин: Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser, Toyota Tacoma.

Ранее стало известно, что арест наложен и на счета благотворительного фонда бойца, а также на его собственные счета.

Также у надзорных органов возникли вопросы к достоверности сведений по нескольким фирмам, оформленным на Нурмагомедова.

Канал сообщает, что, по его данным, Нурмагомедов сейчас находится в Дубае.