Сразу в нескольких сургутских больницах и поликлиниках работает ОБЭП

Сразу в нескольких сургутских больницах и поликлиниках работает ОБЭП, сообщает "Мегаполис".

Силовики проводят мероприятия в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Уголовное дело возбуждено в отношении одного лица, связанного с системой здравоохранения. Имя фигуранта и статья пока не озвучивается.

Череда крупных скандалов, в которых были замешаны сургутские медучреждения, пришлась на 2021-2022 годы. Заведующие окружной клинической больницей и травмцентром были уличены во взяточничестве. Также в травмцентре трагически ушли из жизни две медсестры. После этого медучреждения находятся под пристальным контролем надзорных ведомств и силовиков.