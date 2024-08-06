С середины июня Украина потеряла более 115 тысяч военных - Шойгу

От Киева не поступило никакой реакции на условия по урегулированию ситуации на Украине, озвученные в июне президентом России Владимиром Путиным, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", - заявил Шойгу.

Отметим, что ранее в Киеве заявили, что считают предложения Путина неприемлемыми.

Также Шойгу сообщил: "За последние два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 кв. км. и украинские войска потеряли, по данным министерства обороны, более 115 тысяч своих войск. Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна - войска движутся вперед".

Экс-министр обороны России добавил, что, по его данным, с середины июня Украина потеряла более 115 тысяч военных.