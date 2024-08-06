В Москве задержали бортпроводника Emirates, запустившего дрон над парком "Зарядье"

Итальянца задержали в Москве за запуск дрона в центре столицы, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, 21-летний мужчина является бортпроводником Emirates.

5 августа сотрудники полиции заметили квадрокоптер, который несколько раз пролетел над улицей Варварка. Они быстро нашли оператора дрона. Иностранец сообщил, что не знал о запрете на запуск дронов и просто хотел снять живописные виды над парком "Зарядье".

В отношении итальянца завели административное дело по статье о нарушении правил использования воздушного пространства. Квадрокоптер Dji изъяли.

Летом прошлого года в Москве водитель BMW сбил беспилотник рядом с комплексом "Москва-Сити". Выяснилось, что дрон — DJI Mavic Pro, который предназначался для профессиональной съемки. Сообщалось, что за рулем иномарки в момент столкновения с беспилотником находился один из менеджеров банка "Траст".

Московские власти в мае 2023 года ввели запрет на полеты всех беспилотников, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд.