Американский суд признал Google монополистом на рынке поисковиков

Суд в США признал компанию Google монополистом на рынке поисковиков, подавляющим конкуренцию, "выплачивая миллиарды долларов" операторам браузеров и производителям смартфонов, чтобы это приложение устанавливалось по умолчанию. Иск в отношении компании подал Минюст США.

"Google — монополист, и он действовал как монополист, чтобы сохранить свою монополию", - говорится в решении суда.

Суд установил, что в 2002 году Google заплатил по меньшей мере $20 млрд для сохранения статуса поисковой системы по умолчанию на устройствах Apple.

В ближайшие месяцы суд определит, какое наказание понесет Google и какие меры компания обязана будет предпринять, чтобы восстановить конкуренцию,

Google намерена подать апелляцию на постановление суда, передает Forbes.