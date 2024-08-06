На Урале росгвардейцы нашли подростка, сбежавшего из детского лагеря

На Среднем Урале росгвардейцы нашли пропавшего подростка, который устроил побег из детского лагеря.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, в понедельник вечером из полиции Сухого Лога поступила ориентировка о розыске 14-летнего мальчика, покинувшего территорию детского лагеря в селе Курьи. Экипаж Росгвардии записал приметы и сразу приступил к поискам.

Очень скоро от диспетчера автостанции силовики узнали, что примерно пять минут назад тут был мальчик, схожий по приметам. Выяснилось, что он ушел в направлении улицы Октябрьской. Росгвардейцы отправились туда и обнаружили школьника, который подходил под описание пропавшего. При опросе парень подтвердил свой уход из лагеря: по его словам, он поругался со сверстниками и решил сбежать.

Сотрудники доставили его в отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. А полицейские сообщили руководству лагеря и законным представителям подростка, что тот найден живым и здоровым.