Mash: Минимум 20 бойцов ВСУ погибли при попытке прорыва в Курскую область

Минимум 20 бойцов ВСУ уничтожены и еще около 50 ранены при попытке прорыва на российскую территорию в Суджанском районе Курской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, противника отбросили за границу РФ и добивают с помощью артиллерии и авиации. Украинские боевики разбились на малые группы и рассредоточились в посадках Шосткинского района Сумской области.

Ранее и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что сегодня в Суджанский и Кореневский районы региона попытались прорваться солдаты ВСУ. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.