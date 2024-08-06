В сборной Австралии на Олимпиаде произошла вспышка коронавируса

Более 40 австралийских атлетов на Олимпиаде сдали положительные тесты на коронавирус. Среди заболевших больше всего пловцов. Главный тренер сборной по плаванию Рохан Тейлор заявил, что некоторые спортсмены заразились во время тренировок в парижских бассейнах.

Ряд спортсменов снялись с соревнований, в том числе Лани Паллистер и Элла Рэмси. Другие, несмотря на болезнь, собираются выступить. Среди заболевших был и Зак Стабблти-Кук, серебряный призер в заплыве на 200 метров.

Медики команды заявили, что в сборной выявлен не только коронавирус, но и, например, грипп типа А.

Сообщается, что сейчас австралийские спортсмены стараются без нужды не выходить из номеров в олимпийской деревне, не ходят в общую столовую, чтобы не допустить распространения инфекций.