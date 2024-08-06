Глава Минюста Германии после обмена заключенными призвал немцев не ездить в РФ

Министр юстиции Германии Марко Бушман предостерег немцев от поездок в Россию, посоветовав не ездить в страну "без крайней необходимости", передает Spiegel.

Бушман сделал заявление после обмена заключенных между западными странами, РФ и Белоруссией.

По словам министра, решение об обмене для Берлина оказалось сложным, поскольку пришлось воздержаться от исполнения приговора в отношении Вадима Красикова.

Ранее советник по нацбезопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Вадим Красиков был ключевой фигурой проведенного между США и Россией обмена заключенными. По его словам, единственным препятствием для внесения Красикова в список для обмена заключенными оказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но в конечном итоге он согласился передать россиянина в рамках сделки.

Красиков был приговорен в ФРГ к пожизненному сроку по обвинению в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Хангошвили в России обвиняли в причастности к теракту в Ингушетии в 2004 году.