Shot: в жилом доме Москвы произошел взрыв

В Москве произошел взрыв в жилом доме. Есть пострадавшие.

По предварительным данным telegram-канала Shot, бытовой газ взорвался в квартире на пятом этаже дома на улице Артамонова, что в районе Фили-Давыдково. На месте работают экстренные службы. Пострадали двое.

Напомним, схожая история произошла 1 августа в Нижнем Тагиле, втором по величине городе Свердловской области. Сообщалось, в результате взрыва газа обрушились два подъезда пятиэтажки. По официальным данным МЧС, из-под завалов извлекли 10 погибших, в их числе пятеро детей. Было спасено 15 человек, в том числе семь детей.