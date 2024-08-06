Дума Екатеринбурга скорректировала бюджет для транспортной реформы

Екатеринбургская городская дума на своем внеочередном заседании скорректировала бюджет уральской столицы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, это нужно было сделать для реализации объявленной в городе транспортной реформы.

Все участвовавшие в заседании 25 депутатов единогласно приняли корректировку бюджета. Благодаря этому Екатеринбург сможет использовать деньги, выделенные властями региона:

750 млн рублей на покупку 50 троллейбусов в 2025 году;

85 млн рублей для заключения концессионного соглашения на приобретение 80 трамваев;

900 млн рублей на заключение брутто-контрактов на перевозку пассажиров общественного транспорта.

Напомним, что помимо обновления автопарка транспортная реформа предполагает перевод перевозчиков на брутто-контракты. С 1 августа на договоры нового типа перешли троллейбусы и трамваи Екатеринбурга. А с октября соглашения начнут действовать и для автобусов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в мэрии Екатеринбурга пообещали повышение зарплат сотрудникам Гортранса. Ранее сообщалось, что на реализацию новой транспортной реформы потребуется 13 млрд рублей.