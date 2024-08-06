Японская биржа Nikkei отыграла вчерашнее "катастрофическое" падение

Индекс японской фондовой биржи Nikkei во вторник вырос так же быстро, как упал в понедельник. На предыдущей сессии индекс упал более чем на 12%, сегодня – "отскочил" на 10% в плюс. Следом за Nikkei растут и другие фондовые рынки Азии.

Для предотвращения паники на мировых рынках накануне Федеральная резервная система США сделала беспрецедентное заявление – центральный банк готов на снижение процентных ставок "по мере необходимости", готов вести проактивную политику в этом направлении. Также власти США обещали не допустить спала на рынке труда.

Nikkei упал накануне рекордно – такого сильного падения не было с 1987 года. Причиной стал ряд факторов: негативные новости из США, тренды на азиатских рынках и чрезмерное укрепление иены по отношению к доллару.