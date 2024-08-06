Стартовал первый инвестиционный тур предпринимателей в Ялуторовск и Ялуторовский район

Стартовал первый инвестиционный тур предпринимателей в город Ялуторовск и Ялуторовский район, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

35 предпринимателей из Тюмени, Тюменского района, Заводоуковского городского округа встретились с представителями инвесткоманды Ялуторовского района, посетили несколько реализуемых бизнес-проектов: горячий источник "Фешенель" в селе Карабаш, база отдыха "Биосфера" и "Завод пищевого оборудования "Ялуторовский".

В течение дня предприниматели посетят еще два завода, также для них подготовили презентацию инвестиционного потенциала Ялуторовска и Ялуторовского района.

Это первый инвестиционный тур в муниципалитеты региона. Такой формат работы с потенциальными инвесторами разработан по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Туры направлены на привлечение в территории новых инвесторов, а также на расширение рынков сбыта для местных предпринимателей.

Напомним, ранее Тюменская область сохранила статус региона-лидера в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России. Как и в 2023 году, регион занял третью позицию. Результаты объявили на Петербургском международном экономическом форуме.