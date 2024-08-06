В Екатеринбурге займутся благоустройством пешеходной зоны вдоль Машинистов

В Екатеринбурге займутся благоустройством пешеходной зоны вдоль улицы Машинистов до плотины на Ольховке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации города хотят осветить зону для прогулок и уже объявили соответствующий конкурс на выполнение работ.

Пока на участке завершают укладку покрытия. Щебеночное основание дорожек уже утрамбовано, а бортовые камни установлены. Асфальт строители уложат уже к сентябрю. Площадь прогулочного пространства составит 1,2 тыс. кв.м.

Только после этого стартует работа по установке опор освещения для 22 светодиодных фонарей. В мэрии заверяют, что пешеходная зона будет благоустроена уже в этом году.