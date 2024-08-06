В Махачкале задержали подростков, готовивших взрыв в православном храме

В Махачкале трое юношей задержали по подозрению в подготовке теракта. У них изъяли взрывчатку, которую, по данным силовиков, они хотели использовать для атаки на православный храм, передает Mash.

Задержанными оказались 18-летний Гасангусейн С., 18-летний Магомед Г. и 16-летний Шахид А.

По данным следствия, юноши планировали теракты с апреля по июль, искали единомышленников, изготавливали взрывчатку.

Взрыв они, якобы, хотели устроить в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы.

Уголовные дела заведены по трем статьям, молодым людям грозит пожизненное лишение свободы.

23 июня 2024 года террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате атаки погиб православный священник, охранник церкви и 20 силовиков, храмы и синагога сгорели. Нападавшими оказались жители Дагестана.