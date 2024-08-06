Уральцев предупредили об ограничении движения на автодороге М-5

"Уралуправтодор" предупредил об ограничении движения на трассе М-5, где с 7 августа стартуют ремонтные работы.

По данным организации, на участке с 143 по 153 км планируются работы по устройству защитных слоев. В связи с этим, движение будет осуществляться по одной полосе только в сторону Екатеринбурга.

"Устройство защитных слоев позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала", - пояснили в пресс-службе "Уралуправтодор".

До какого времени продлятся работы пока не сообщается.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В случае нештатной ситуации на дороге, необходимо позвонить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по бесплатному телефону: 8-800-200-63-06.