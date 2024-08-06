Нефтепроводчики провели плановое пожарное учение на производственном объекте в ХМАО-Югре

"Транснефть – Сибирь" провела плановое пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нижневартовская". Мероприятие проведено совместно с Нижневартовским пожарно-спасательным гарнизоном Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Цель – отработка алгоритма руководства действиями пожарных подразделений, совершенствование подготовки личного состава, отработка приемов и способов тушения, оценка готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий нештатных ситуаций.

По замыслу учений на ЛПДС "Нижневартовская" в результате "повреждения" стенки резервуара произошел "выход" нефти в каре сооружения. Также из-за условного гидродинамического удара был "разрушен" участок стенки каре соседнего резервуара, в которое перетекла нефть с последующим воспламенением. Вышла из строя система орошения и стационарного пенотушения резервуара за исключением системы подслойного тушения.

Оператором НППС совместно с дежурным персоналом станции были предприняты меры по закрытию задвижек на нефтепроводе и отключению электроэнергии. К месту условной ЧС своевременно прибыла команда Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона, а также добровольная пожарная дружина предприятия и персонал объекта – всего 50 человек и 11 единиц пожарной и вспомогательной техники.

Поставленные задачи в ходе тренировочного мероприятия успешно реализованы. Личный состав Федеральной противопожарной службы, персонал и ДПД производственного объекта в полном объеме отработали навыки взаимодействия в условиях, максимально приближенных к реальным.

Наблюдатели отметили высокий уровень подготовки, слаженность и оперативность действий участников тренировки. Условная нештатная ситуация ликвидирована в установленные сроки.

Проведение учений с персоналом подразделений и служб на регулярной основе позволяет обеспечивать высокий уровень пожарной безопасности производственных объектов "Транснефть – Сибирь".