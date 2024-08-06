В Белгороде слышны взрывы - объявлена четвертая за день ракетная опасность

В Белгороде прозвучала серия взрывов – в городе объявлена четвертая за день ракетная опасность.

Как передает РИА Новости, с 10.20 были слышны серии громких взрывов в небе с разной интенсивностью.

Четвертая во вторник ракетная опасность была объявлена в 10.08 мск. Через пять минут в городе повторно включили сирену.

"Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в телеграмм-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

Ранее Гладков сообщил, что утром дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков.

В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия "Агро-Белогорье" подвергся атаке беспилотника. Погиб один человек, еще четверо ранены.

Кроме того, по городу Шебекино, селам Архангельское, Безлюдовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпущено 36 боеприпасов в ходе семи обстрелов. Также населенные пункты атаковали семь беспилотников. Ранены шесть мирных жителей.