На Урале полицейские спасли две семьи из горевшего дома

Полицейские из подразделения Госавтоинспекции ОВД Верхней Пышмы спасли на пожаре в частном доме две семьи из семи человек и собаку. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, в пять утра экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Владислава Полищука и Никиты Валеева при патрулировании маршрута на улице Дзержинского в Среднеуральске заметил возгорание первого этажа двухэтажного жилого строения. Полицейские незамедлительно направились к месту ЧП.

Стражи порядка передали информацию в дежурную часть, после чего совместно с подоспевшим нарядом Росгвардии начали будить жильцов, стуча в окна первого этажа. Огонь к тому времени уже распространился на входную дверь и левую часть здания, имелась реальная угроза жизни и здоровью граждан.

"После того, как находившиеся на первом этаже люди проснулись и открыли окна, представители МВД приступили к их эвакуации. Лейтенанты помогли выбраться через окно двум девочкам 10 и 15 лет, а также двум взрослым и собаке, после чего отвели их на безопасное расстояние. Тем временем бойцы Росгвардии нашли лестницу и приступили к спасению людей со второго этажа, так как выход для них был заблокирован огнем. В итоге силовикам двух ведомств удалось спасти еще троих взрослых. Вскоре подоспевшие сотрудники МЧС потушили пожар", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что уральцы, для которых тот роковой день стал вторым днем рождения, искренне поблагодарили полицейских за своевременно оказанную помощь.