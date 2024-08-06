06 Августа 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Урале полицейские спасли две семьи из горевшего дома

Полицейские из подразделения Госавтоинспекции ОВД Верхней Пышмы спасли на пожаре в частном доме две семьи из семи человек и собаку. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, в пять утра экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Владислава Полищука и Никиты Валеева при патрулировании маршрута на улице Дзержинского в Среднеуральске заметил возгорание первого этажа двухэтажного жилого строения. Полицейские незамедлительно направились к месту ЧП.

Стражи порядка передали информацию в дежурную часть, после чего совместно с подоспевшим нарядом Росгвардии начали будить жильцов, стуча в окна первого этажа. Огонь к тому времени уже распространился на входную дверь и левую часть здания, имелась реальная угроза жизни и здоровью граждан.

Полицейские, которые спасли две семьи на пожаре в частном доме в Верхней Пышме(2024)|Фото: В.Н. Горелых

"После того, как находившиеся на первом этаже люди проснулись и открыли окна, представители МВД приступили к их эвакуации. Лейтенанты помогли выбраться через окно двум девочкам 10 и 15 лет, а также двум взрослым и собаке, после чего отвели их на безопасное расстояние. Тем временем бойцы Росгвардии нашли лестницу и приступили к спасению людей со второго этажа, так как выход для них был заблокирован огнем. В итоге силовикам двух ведомств удалось спасти еще троих взрослых. Вскоре подоспевшие сотрудники МЧС потушили пожар", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что уральцы, для которых тот роковой день стал вторым днем рождения, искренне поблагодарили полицейских за своевременно оказанную помощь.

Теги: полиция, семья, пожар, спасение, Среднеуральск


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