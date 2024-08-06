Мишустин назначил ответственных на выполнение наццелей: кто может не справиться

В правительстве России назначили ответственных за достижение национальных целей до 2030 года (они же будут виноватыми, если целей не удастся достигнуть).

Так, премьер-министр Михаил Мишустин назначил своего первого заместителя Дениса Мантурова "курировать достижение целей технологического лидерства". Цель очень объемная, поэтому Мантурову дали помощников: каждый должен обеспечить "технологическую независимость" в своей сфере. Сам Мантуров должен будет обеспечить производство и автоматизацию, новые материалы, химию, космические технологии.

Татьяна Голикова будет отвечать за лекарства и биомедицинские технологии, Дмитрий Патрушев – продовольственную безопасность, Виталий Савельев – беспилотники, Александр Новак – энергетику, Дмитрий Григоренко – цифровизацию и ИИ.

Но помимо этого у каждого вице-премьера будет и своя зона ответственности. Так, Татьяне Голиковой нужно повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году. За те же оставшиеся пять с половиной лет продолжительность жизни нужно увеличить до 78 лет и снизить уровень бедности до 7%. Многие эксперты считают, что задача с рождаемостью при текущих тенденциях невыполнима.

Вице-премьер Марат Хуснуллин должен добиться обеспечения граждан жильем в размере 33 кв. метра на человека к 2030 году. Также к этому сроку надо обновить жилищный фонд не менее чем на 20% к уровню 2019 года.

Дмитрий Патрушев за пять с половиной лет должен привести страну к 100-процентной сортировке мусора.

Александр Новак будет отвечать за инвестиции (рост к 2030 году на 60% от уровня 2020 года) и снижение импорта до 17%.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко должен сделать из молодых россиян патриотов – к 2030 году до 75% из них должны участвовать в проектах личностного и профессионального развития и патриотического воспитания. 45% молодежи должны быть вовлечены в волонтерскую и общественную деятельность.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко должен обеспечить к 2030 году охват широкополосным интернетом 97% населения.