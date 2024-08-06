В России облегчат жизнь банкротам с единственным жильем, взятым в ипотеку

В России могут трансформировать правила банкротства людей, у которых ипотечное жилье является единственным. Минэкономики создало по этому поводу законопроект. Если его примут, то средства от продажи такого жилья, оставшиеся после погашения долга перед банком и первоочередными кредиторами, предлагается не направлять на погашение остальных долгов, а оставить должнику для покупки или аренды другой жилплощади.

Эксперты отмечают, что граждане с единственным жильем в ипотеке банкротятся довольно часто, и судебная практика уже идет по предложенному Минэкономики пути – с учетом имеющейся возможности заключать с банками мировые соглашения у должников теперь будет больше вариантов, пишет "Ъ".

В 2022 г. в России был побит рекорд по вводу квадратных метров недвижимости, о чем с помпой было заявлено из всех утюгов – 160,2 млн кв. м, по данным Росстата, из которых 102,7 млн квадратов жилья. И это был абсолютный рекорд за всю историю статистики, включая советский период.