Екатеринбург вновь станет мотостолицей России

Второй фестиваль мотокультуры "Движение" пройдет в Екатеринбурге 7 и 8 июня 2025 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как заявил глава уральской столицы Алексей Орлов на встрече с командой организаторов, фестивалю "Движение" быть и в дальнейшем, так как событие привлекло большое количество участников и зрителей из многих регионов страны. Мэр отметил, что подобные проекты дают возможность познакомиться с историей и традициями мотоспорта, поделиться опытом и разделить интересы с единомышленниками.

"Благодаря слаженной работе большой команды организаторов фестиваль был проведен на очень высоком организационном уровне. Екатеринбург, действительно, на эти дни стал мотостолицей России", - подчеркнул Орлов.

Напомним, первый фестиваль "Движение" прошел 8 и 9 июня 2024 года в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Он собрал 80 тысяч гостей из разных регионов России.