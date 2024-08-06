Shot: Суд наложил арест на счета H&M

Российские приставы пытаются взыскать многомиллионные долги с уходящего из России бренда H&M, сообщает SHOT. Счета компании арестованы в качестве обеспечительных мер.

По данным телеграм-канала, было открыто исполнительное производство в отношении ООО "Эйч энд эм", под которым работала шведская сеть магазинов одежды и товаров для дома. На данный момент долг бренда — 76 миллионов рублей.

H&M Group приостановила продажи в России в начале марта 2022 года, после начала СВО. Затем была объявлена распродажа товарных остатков. Осенью того же года стало известно, что магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров окончательно закроются для российских покупателей. Процесс ликвидации российского юрлица запустили в июне этого года.