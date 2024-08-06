В Екатеринбурге мошенники забрали у врача и монтажника порядка 5,5 миллиона рублей

Врач областного госпиталя для ветеранов войн и производитель монтажных работ из Екатеринбурга перевели на "безопасные счета" 5,5 млн рублей. Все деньги, естественно, отправились в карманы мошенников. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Накануне в отдел полиции обратилась врач областного госпиталя для ветеранов войн. По ее словам, через мессенджер с ней связался "сотрудник ФСБ", рассказав, что "мошенники завладели ее персональными данными" и сейчас оформляют от ее имени перевод за рубеж. Чтобы предотвратить их действия, женщине было необходимо снять с личного счета сбережения и через MirPay перевести их на неизвестные счета.

В результате, екатеринбурженка не только отдала мошенникам 2 млн 467 тыс. рублей, 602 тыс.700 рублей из которых - кредитные.

Аналогичный случай произошел и с производителем монтажных работ 1970 года рождения. Он под диктовку неизвестного перевела на "безопасные счета" 3 млн 73 тыс. рублей накоплений. Злоумышленники сообщили потерпевшей, что мошенники, якобы, завладели ее персональными данными и оформляют от ее имени кредиты.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Правоохранители еще раз напоминают, если вам поступит подозрительный звонок от "сотрудника ФСБ или МВД", "Росфинмониторинга" иной "структуры", "представителя Министерства", "Пенсионного фонда", "инвестиционной площадки или криптобиржи", "Госуслуг", "сотового оператора", "Банка России", "начальника" и т.п., не надо беспрекословно следовать их указаниям. Сначала следует убедиться, что аккаунт или номер действительно принадлежит владельцу.

Кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из смс, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение.

В полиции г. Екатеринбурга предупреждают, сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые "зеркальные займы", осуществлять какие бы то ни было финансовые манипуляции с недвижимостью или продавать транспортное средство, не существуют никакие "безопасные счета".