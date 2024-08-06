В Екатеринбурге мошенники забрали у врача и монтажника порядка 5,5 миллиона рублей

06 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Осторожно, хостинг замедляется

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге мошенники забрали у врача и монтажника порядка 5,5 миллиона рублей

Врач областного госпиталя для ветеранов войн и производитель монтажных работ из Екатеринбурга перевели на "безопасные счета" 5,5 млн рублей. Все деньги, естественно, отправились в карманы мошенников. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Накануне в отдел полиции обратилась врач областного госпиталя для ветеранов войн. По ее словам, через мессенджер с ней связался "сотрудник ФСБ", рассказав, что "мошенники завладели ее персональными данными" и сейчас оформляют от ее имени перевод за рубеж. Чтобы предотвратить их действия, женщине было необходимо снять с личного счета сбережения и через MirPay перевести их на неизвестные счета.

В результате, екатеринбурженка не только отдала мошенникам 2 млн 467 тыс. рублей, 602 тыс.700 рублей из которых - кредитные.

Аналогичный случай произошел и с производителем монтажных работ 1970 года рождения. Он под диктовку неизвестного перевела на "безопасные счета" 3 млн 73 тыс. рублей накоплений. Злоумышленники сообщили потерпевшей, что мошенники, якобы, завладели ее персональными данными и оформляют от ее имени кредиты.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Правоохранители еще раз напоминают, если вам поступит подозрительный звонок от "сотрудника ФСБ или МВД", "Росфинмониторинга" иной "структуры", "представителя Министерства", "Пенсионного фонда", "инвестиционной площадки или криптобиржи", "Госуслуг", "сотового оператора", "Банка России", "начальника" и т.п., не надо беспрекословно следовать их указаниям. Сначала следует убедиться, что аккаунт или номер действительно принадлежит владельцу.

Кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из смс, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение.

В полиции г. Екатеринбурга предупреждают, сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые "зеркальные займы", осуществлять какие бы то ни было финансовые манипуляции с недвижимостью или продавать транспортное средство, не существуют никакие "безопасные счета".

Теги: Екатеринбург, мошенники, безопасные счета


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети