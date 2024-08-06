Пугачева не собирается давать концерт в России

Алла Пугачева не планирует проводить в России сольный концерт в 2024 году, об этом сообщил ее супруг Максим Галкин*, передает РИА Новости. Ранее Telegram-канал Mash сообщил о якобы имеющихся у певицы планах вернуться в Россию с концертной деятельностью.

Канал сообщил, что Пугачева вернется вместе с детьми. Еще одной целью визита артистки на родину Mash назвал желание разобраться с иноагентским статусом Галкина* (ранее он пытался в суде оспорить внесение его в реестр иноагентов, но потерпел неудачу).

По данным СМИ, в последний раз Алла Пугачева была в России в декабре прошлого года. Сейчас артиста с семьей живет в Израиле.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ