Отражена попытка вторжения ВСУ в Курскую область
И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что сегодня в Суджанский и Кореневский районы региона попытались прорваться солдаты ВСУ.
"Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы. Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов", - написал Смирнов в своем telegram-канале.
Он попросил сохранять бдительность.