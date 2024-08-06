Отражена попытка вторжения ВСУ в Курскую область

И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что сегодня в Суджанский и Кореневский районы региона попытались прорваться солдаты ВСУ.

"Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы. Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов", - написал Смирнов в своем telegram-канале.

Он попросил сохранять бдительность.