06 Августа 2024
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Фото: скриншот с видео телеканала &quot;Звезда&quot;

Вербовщиками террористов в Тюмени были бывший и действующий имамы

В Telegram-канале Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ прокомментировали задержание вербовщиков, которые за семь лет склонили 19 тюменцев к участию в террористической деятельности в Сирии.

Как заявил председатель ДУМ Тюменской области муфтий Зиннат Садыков, Духовное управление мусульман осуждает противоправную деятельность лиц, которые прикрываясь риторикой исламской проповеди, вербовали жителей региона в международные террористические организации.

Он рассказал, что один из задержанных являлся экс-имамом мечети Тюмени на ул. Жданова, второй - действующим имамом мечети в поселке Казарово.

"Председатели этих местных религиозных организаций в последние годы ведут раскольническую деятельность по выходу из ДУМ ТО из-за несогласия с уставом духовного управления и закрепленной в нем принадлежностью к религиозно-правовой школе – мазхабу Имама Абу Ханифы. Введенная нами в 2016 году аттестация всего духовенства на соответствие ханафитскому мазхабу и законодательству Российской Федерации также не устраивает инициаторов раскола", - говорится в заявлении.

Напомним, суд отправил обвиняемых под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги: Сирия, террористы, запрещенная организация, вербовщики, уголовное дело


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Ранее 05.08.2024 10:22 Мск В Тюмени арестованы вербовщики террористов

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