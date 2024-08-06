Фигуранты дела о хищениях в парке "Патриот" сотрудничают со следствием

Глава парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров, задержанные накануне, сотрудничают со следствием. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Напомним, Ахмедов и Шестеров проходят фигурантами по делу о мошенничестве. По версии Следственного комитета, были похищены деньги, выделенные на обеспечение работы парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра. Ахмедов заключен под стражу. Мера пресечения генералу Шестерову еще не избрана.

23 июля в парке "Патриот" прошли обыски, велась выемка документов. СМИ писали, что следственные действия связаны с хищением 40 миллионов рублей при госзакупках.